Coswig

Am Samstagmittag hat es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes an der Naundorfer Straße in Coswig gebrannt. Abgelagerte Holzabfälle und Rindenmulch hatten Feuer gefangen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Coswig und Radebeul rückten den Flammen mit Strahlrohren zuleibe. Mitarbeiter der Entsorgungsfirma zogen den Abfall mit Baggern auseinander, damit sich das Feuer besser bekämpfen ließ.

Von ttr/halk