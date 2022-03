Coswig

Unbekannte haben am Dienstag per Messengerdienst einen 75-Jährigen betrogen. Auch am Donnerstag ereigneten sich Betrugsversuche in der Gegend.

Die Täter schrieben dem Senioren eine Nachticht und gaben vor, sein Sohn zu sein, der eine neue Nummer habe. Der vermeintliche Sohn bat um Geld, um offene Rechnungen zu begleichen. Mehr als 4 500 Euro überwies der 75-Jährige, bevor er Kontakt zu Angehörigen hatte, die den Betrug aufdeckten.

Am Mittwoch wurden mehrere ebenfalls lebensältere Menschen außerdem von Telefonbetrügern kontaktiert. Zehn Fälle in Radebeul, Coswig und Weinböhla sind der Polizei bekannt, in denen angebliche Polizisten und Rechtsanwälte am Telefon behaupteten, ein enger Verwandter habe einen Unfall verursacht und es sei eine Kaution nötig, um eine Haft zu verhindern. Sie forderten 20 000 bis 90 000 Euro. Keiner der Angerufenen ließ sich darauf ein.

Von lg