Coswig

Ein 21-Jähriger aus Guinea ist in Coswig rassistisch beleidigt und bedroht worden. Ein 67 Jahre alter Mann beschimpfte ihn am Freitagnachmittag aufgrund seiner Hautfarbe und bedrohte ihn mit einer sogenannten Pfefferpistole, die zur Abwehr von Tieren eingesetzt werden kann, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten konnten den Tatverdächtigen stellen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Von dpa