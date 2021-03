Coswig

Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend auf dem Fährweg in Coswig zwei junge Erwachsene im Alter von 18- und 20-Jahren beraubt. Dabei wurde der 18-Jährige verletzt, Sanitäter mussten ihn in ein Krankenhaus bringen.

Zunächst hatte der Räuber den 20-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und ihm ein Handy und Bargeld geklaut. Anschließend schlug und trat er den 18-Jährigen, entriss ihm einen Pullover und ebenfalls Bargeld.

Alarmierte Polizisten schnappten den 17-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Sie stellten die mitgeführten Gegenstände des Tatverdächtigen sicher und übergaben ihn an Erziehungsberechtigte. Er muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

Von ffo