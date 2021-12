Dresden

Im Bürgerbüro an der Karrasstraße in Coswig hat am Donnerstagvormittag eine Frau einen 67-Jährigen mit einer Axt schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte erschienen die beiden gemeinsam auf der Behörde, um einen Ausweis für die 35-Jährige zu beantragen. Plötzlich zog die Frau eine Axt, schlug damit mehrfach auf den Mann ein und verletzte ihn dabei schwer.

Die Frau konnte vor Ort überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden ermitteln aktuell zu Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat.

Von BW