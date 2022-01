Coswig

Bei einem Unfall auf der Weinböhlaer Straße in Coswig sind am Montagnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Fußgängerinnen. Gegen 16.15 Uhr war ein 18-jähriger Seat-Fahrer beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßen. Durch den Aufprall kam der Skoda von der Straße ab und erfasste zwei junge Frauen, die zu Fuß unterwegs waren und einen Kinderwagen schoben. Der Teenager am Steuer des Seat, die 59-jährige Skoda-Fahrerin und die 26-jährige Fußgängerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die 32-jährige Fußgängerin leicht. Das einjährige Kind im Kinderwagen blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.

Der Schaden beträgt insgesamt mehr als 51 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von ttr