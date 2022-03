Coswig

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmittag einer Seniorin 500 Euro Bargeld sowie ein Sparbuch gestohlen.

Die Täter, ein Mann und eine Frau, klingelten bei der 94-Jährigen und baten um eine Spende für ukrainische Kriegsofer. Als die Frau Geld für die Spende holte, folgten sie ihr in die Wohnung. Nachdem die Frau gespendet hatte, baten die Unbekannten sie um ein Glas Wasser. Während die Seniorin dafür den Raum verließ, stahlen sie Bargeld sowie eine Geldkassette, in der sich ein Sparbuch befand.

Die Polizei rät: „Spenden Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Organisationen, lassen Sie keinen Fremden in die Wohnung, legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag!“.

Von lg