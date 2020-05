Landkreis Dresden

Am Montag wurden der Polizeidirektion Dresden mehrere Aufrufe zu Protestaktionen gegen die aktuellen Corona-Regelungen in verschiedenen Städten und Gemeinden bekannt. Die Polizei plante daraufhin entsprechende Einsätze.

Im Landkreis Meißen stellten Einsatzkräfte gegen 17 Uhr ca. 50 Personen auf dem Nossener Markt fest. Zudem fanden sie gegen 19 Uhr 50 Personen in Großenhain und 70 Personen in Meißen auf den jeweiligen Marktplätzen vor.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellten Einsatzkräfte gegen 19 Uhr etwa 10 Personen in Freital, Heidenau, Pirna, 30 Personen in Wilsdruff sowie 50 Personen jeweils in Sebnitz, in Neustadt in Sachsen und Bad Schandau fest.

In allen Fällen reagierten die Personen nicht auf das Ansprechen der Einsatzkräfte. Auch gab sich nirgendwo ein Versammlungsleiter zu erkennen. Die Polizei leitete daraufhin Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Nach einer Stunde hatten die Personen einzeln oder in Kleingruppen die jeweiligen Marktplätze wieder verlassen. Im Einsatz waren insgesamt 230 Beamte der sächsischen Polizei.

