Röhrsdorf

Am Dienstagvormittag hat sich auf der S 177 in Röhrsdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein abbiegender Lkw stieß mit einem in Richtung Meißen fahrenden Citroen AX zusammen. Der Citroenfahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Klipphausen nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Wegen des Unfalls war die Staatsstraße zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von dnn