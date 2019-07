Radebeul

Am Montag gegen 11 Uhr ist auf dem Friedrich-von-Heyden-Weg in Radebeul ein Carport in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, standen ein Pkw, der Carport und die Fassade des angrenzenden Wohnhauses in Flammen. Der Dachstuhl war ebenfalls von dem Feuer betroffen.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte mit mehreren Stahlrohren den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings ist das Wohnhaus zunächst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von lp