Burkhardswalde

Zwei Schwerverletzte hat es am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Burkhartswalder Straße gegeben.

Ein 18-Jähriger Skodafahrer war von Burkhardswalde in Richtung Müglitztal unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei 9.000 Euro.

Von ls