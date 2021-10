Burkau

Am frühen Montagmorgen kam es auf der BAB 4 zu einem folgenschweren Unfall. Gegen 4.15 Uhr fuhr ein Pkw an bisher unbekannter Stelle in Richtung Dresden falsch auf die Autobahn auf. In Höhe der Anschlussstellen Uhyst – Salzenforst kam es dann zu einem abrupten Ende der Fahrt.

Der Fahrer kollidierte mit einem Lkw. Das Fahrzeug des Geisterfahrers wurde dabei schwer beschädigt, auf der Fahrerseite wurde es regelrecht aufgeschlitzt. Nach dem Unfall lag der Fahrer auf der Straße und musste von eintreffenden Rettungskräften versorgt werden. Schwer verletzt wurde er anschließend von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Besonders tragisch: Der Verunfallte soll bereits zuvor von anderen Verkehrsteilnehmern ausgebremst und zum anhalten animiert worden sein, allerdings ohne Erfolg. Im Pkw war ebenfalls ein Hund anwesend, welcher aufgrund seiner schweren Verletzungen von der Polizei erlöst werden musste.

Die Hintergründe zu dem Unfall sind noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Autobahn ist in Richtung Görlitz ist weiterhin voll gesperrt.

Von SP