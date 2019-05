Bad Gottleuba

Fahndungserfolg für die Bundespolizei Berggießhübel: Die Beamten zogen in der gerade endenden Woche zehn per Haftbefehl Gesuchte aus dem Verkehr der A 17. Fünf der Aufgespürten gingen direkt ins Gefängnis, die übrigen fünf umschifften das durch Zahlung offener Geldstrafen.

Die ersten fünf erwischte es am Dienstag: Ein 41 Jahre alter Rumäne war wegen Diebstahls gesucht worden ( Geldstrafe: 585 Euro), ein 26-jähriger Serbe wegen den Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (200 Euro) sowie eine 37 Jahre alte Ungarin ebenfalls wegen Diebstahls (130 Euro). In Haft kamen ein 38 Jahre alter Deutscher, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung verurteilt wurde und ein Rumäne. Der 40-Jährige war mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht worden, da er der Zuhälterei, Körperverletzung und der Zwangsprostitution dringend verdächtig ist.

Wegen Körperverletzung sitzt seit Mittwoch ein 28 Jahre alte Rumäne in Haft. Am Donnerstag nahm die Bundespolizei einen 37-Jährigen fest, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Der Slowake sitzt in Haft, genauso ein 62-jähriger Rumäne, der wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt wurde. Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ein 32-Jähriger aus Rumänien zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt. Er zahlte und entging der Haft.

Den letzten Gesuchten fand die Bundespolizei am Freitagmorgen auf der A 17. Der 46 Jahre alte Rumäne beglich bei den Beamten eine noch offene Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro wegen Urkundenfälschung und setzt seine Reise fort.

Von fkä