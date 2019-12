Breitenau

Am Dienstag haben Beamte der Bundespolizei auf der BAB 17 auf dem Rastplatz „Am Heidenholz“ einen Mercedes Vito mit deutscher Zulassung kontrolliert. Neben dem Fahrer türkischer Staatsangehörigkeit befanden sich sechs weitere Personen zwischen zwei und 57 Jahren aus Aserbaidschan im Wagen. Diese wiesen sich mit ihren nationalen Reisepässen aus. In den Dokumenten befanden sich lettische Kurzzeitvisa.

Die Überprüfung der sieben Personen im Fahndungssystem verlief negativ. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab es Anhaltspunkte, dass die Familie aus Aserbaidschan einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland beabsichtigte, welcher nicht durch das Visum abgedeckt war.

Die Ermittlungsbeamten konnten in Erfahrung bringen, dass in Deutschland kein Hotel gebucht wurde und die getätigte Hotelbuchung in Lettland storniert war. Aufgrund der Ermittlungen wurden gegen den Fahrer und die Insassen Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Weiterhin musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung von 700 Euro und die Mitfahrer 5200 Euro hinterlegen. Die lettischen Visa wurden annulliert. Die Bundespolizei betreibt derzeit ihre Abschiebung nach Aserbaidschan.

Von ps