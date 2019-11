Pirna

Die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Pirna geriet in der Nacht zum Mittwoch ins Blickfeld von Brandstiftern. Die Täter hebelten laut Polizei die Eingangstür des Gebäudes an der Grohmannstraße auf und zündeten mehrere Postkästen im Treppenhaus an.

Das Feuer erlosch glücklichweise, ohne Schäden am Haus zu verursachen.

Von fkä