Meißen

An der Hirschbergstraße in Meißen ist in der Nacht zu Donnerstag eine Garage in Flammen aufgegangen. Anwohner hörten gegen 2 Uhr einen Knall, bemerkten die brennende Garage und außerdem drei Jugendliche, die sich in Richtung Triebischtal entfernten.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä