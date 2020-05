Radeberg

Am Sonntagmorgen ging auf dem ehemaligen Gelände des Küchenherstellers Eschebach an der Bahnhofstraße gegen 5.30 Uhr ein großer Holzhaufen lichterloh in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Radeberg musste antanzen, die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwieriger als gedacht. Da der Holzhaufen auseinander gezogen werden musste, um auch das letzte Glutnest einzustampfen, dauerten die Arbeiten an. Das THW Dresden unterstützt mit einem Bagger die Feuerwehr bei der Restablöschung.

Es ist nicht das erste Feuer auf dem Gelände der Eschebach-Küchen. Schon in den vergangen Jahren musste die Feuerwehr öfters anrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von mb