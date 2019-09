Niederseifersdorf

Ein technischer Defekt an der Brandmeldeanlage des Tunnels Königshainer Berge hat am Donnerstag auf der Autobahn 4 von Dresden nach Görlitz in beiden Fahrtrichtungen ein Verkehrschaos ausgelöst. Der Tunnel musste gesperrt werden, auch die Umleitungsstrecken waren überlastet, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit.

Um kurz nach 17 Uhr wurde der Tunnel dann wieder freigegeben. Der Tunnel Königshainer Berge gehört mit einer Länge von knapp 3,3 Kilometern zu den längsten Autobahntunneln in Deutschland.

Von RND/dpa