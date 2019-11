Bannewitz

In der Warenannahme des großen Realmarktes in Bannewitz hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich gelagerte Altbatterien entzündet.

Im Bereich der Warenannahme hatten sich gelagerte Altbatterien entzündet. Quelle: Roland Halkasch

Die Feuerwehr machte die betroffene Palette schnell ausfindig und schaffte sie ins Freie. Dort wurde das Feuer gelöscht. Die Warenannahme musste anschließend belüftet werden. Es gab keine Verletzten.

