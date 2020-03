Großröhrsdorf

Mit einem Mal war es in der Nacht zu Mittwoch in einigen Ortsteilen von Großröhrsdorf dunkel. Gegen 1 Uhr gingen in vielen Straßenzügen die Lichter aus. Der Grund: In einem örtlichen Umspannwerk war nach Angaben der Feuerwehr ein Kabelbrand ausgebrochen.

Ein Mitarbeiter des zuständigen Stromversorgers schaltete die Anlage stromlos. Danach bekämpften die Kameraden der Feuerwehr den Brand. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz beendet, dann brannte auch die Straßenbeleuchtung in der Umgebung wieder.

Von DNN