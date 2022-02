Brand in Saupsdorf – Mann springt aus Fenster und verletzt sich schwer

Sebnitz

Bei einem Wohnungsbrand in Saupsdorf bei Sebnitz ist am Freitag ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte sich auf mehrere Räume ausgebreitet. Der Mieter bemerkte gegen 16.30 Uhr den Brand und rief um Hilfe. Die anderen Bewohner des Hauses, eine Frau und ein Mann, wollten ihrem Nachbarn helfen und lehnten eine Leiter an die Hauswand. Die war allerdings zu kurz. Daraufhin sprang der 63-Jährige aus der ersten Etage rund vier Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei offenbar schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus nach Sebnitz.

Als die Feuerwehr eintraf, befand sich niemand mehr im Haus. Die 70 Kameraden bekämpften den Brand von außen und von innen. Nach gut zwei Stunden hatten sie die Flammen gelöscht.

Das Haus ist unbewohnbar, die zwei anderen Mieter des früheren Kindergartens am Schulweg kommen vorübergehend woanders unter. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von maf/ttr