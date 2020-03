In Freital brannte am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhaus an der Poststraße. Drei Senioren mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Flammen zerstörten drei Wohnungen.

Am Montagnachmittag geriet eine Dachgeschosswohnung an der Poststraße in Freital in Brand. Quelle: Roland Halkasch