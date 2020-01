Lomnitz

In der Nacht zum Donnerstag ist in Lomnitz in der Gemeinde Wachau ein unbewohntes Haus in Brand geraten. Das Feuer ging von einem Zimmer aus, indessen Folge sich der Brand bis ins Dach ausgebreitet haben soll. Personen kamen ersten Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits dichter Qualm aus dem gesamten Gebäude. Mehrere Truppen löschten unter Einsatz von schweren Atemschutzmasken das Feuer von innen, während weitere Einsatzkräfte das Dach öffneten, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Laut Angaben der Feuerwehr gestaltete sich dieses Unterfangen als sehr schwer, da stellenweise Gebäudeteile bereits eingestürzt seien. Erst musste ein Loch ins Dach gesägt werden, um die betroffenen Stellen zu löschen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von DNN