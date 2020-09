Heidenau

Die Dresdner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung gegen zwei erst 14 und 16 Jahre alte Jugendliche. Sie sollen am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße in Heidenau Feuer gelegt haben.

Verletzungen und Tod billigend in Kauf genommen

Der Wohnungsmieter und ein Gast schliefen derweil. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus dass die Jugendlichen durch ihr Tun schwere Verletzungen oder gar den Tod der zwei Männer billigend in Kauf nahmen.

Zum Glück erwachte einer der Männer, weckte den anderen und beide verließen die Wohnung. Die Feuerwehr löschte dann den Brand im obersten Stock des Wohnblocks.

Die Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Zum Motiv machten die Ermittler keine Angaben.

