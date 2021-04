Brand in Freitaler Proberaum: 38-Jähriger angeklagt

Freital

Die Staatsanwaltschaft Dresden klagt einen 38-Jährigen an, der im Januar einen Proberaum in Freital in Brand gesetzt haben soll. Ihm wird vorgeworfen, kurz vor Mitternacht am 3. Januar in das Haus an der Dresdner Straße eingebrochen zu sein. Dort versuchte er zunächst vergeblich, ein Klavier anzuzünden.

Er ging wieder hinaus, schlug ein anderes Fenster ein und zündete dort die Dämmung an. Am Inventar entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Der 38-Jährige soll sich wegen vorsätzlicher Brandstiftung vor dem Amtsgericht Pirna verantworten. Mitverhandelt werden, soweit die Anklage zugelassen wird, noch weitere Vorwürfe unter anderem wegen Bedrohung in vier Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung. Das Opfer war seine Ex-Freundin.

Der Mann ist bereits vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Er war zwei Tage nach dem Feuer festgenommen worden.

Von fkä