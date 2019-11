Bad Gottleuba

Am Donnerstagabend ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Langenhennersdorf gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war es in einem Schaltkasten zu einem technischen Defekt gekommen, der eine starke Rauchentwicklung im Gebäude zur Folge hatte. Eine 38-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehrleute konnten den Brand erfolgreich löschen. Auch ein weiteres Ausbreiten der Flammen wurde verhindert. Anschließend lüfteten sie das Wohnhaus – und kontrollierten es mit einer Wärmebildkamera.

Insgesamt waren 45 Kräfte aus Langenhennersdorf, Berggießhübel, Markersbach, Bad Gottleuba, Pirna und Dohma im Einsatz.

Der Schaden ist bis dato noch nicht beziffert. Allerdings sind das Treppenhaus und teilweise die Wohnung im ersten Obergeschoss durch das Feuer verrußt.

Die Hauptstraße in Langenhennersdorf war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Von FFO