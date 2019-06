Pirna

Ein Brand hat in der Nacht zum Dienstag Lagerräume und Werkstätten des Bildungszentrums Pirna auf dem Sonnenstein in Schutt und Asche gelegt. Das Feuer in einem Flachbau im Schloßpark war am Montag gegen 23.30 Uhr bemerkt worden. Dichter Rauch stieg von der Bildungsstätte nahe der Struppener Straße auf.

Als wenig später die Feuerwehr eintraf, stand eine Hälfte des einstöckigen Hauses lichterloh in Flammen. Der Gebäudeteil war weitestgehend aus Holz gebaut worden. Meter hohe Flammen schlugen empor. Das Dach und die Wände waren bereits eingestürzt. Bis zum frühen Morgen kämpften 56 Feuerwehrleute von der Hauptwache sowie von fünf der sechs Pirnaer Ortsfeuerwehren gegen die Flammen. Die Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden.

Zur Galerie Brand im Bildungszentrum Pirna

Der von dem Feuer betroffene Gebäudeteil brannte komplett nieder. Lediglich eine Zwischenwand stand noch. Neben verkohlten Holzbalken waren verformte Werkbänke, Gitterboxen und anderes Mobiliar in den Trümmern zu erkennen. In dem Gebäudeteil soll früher die Schweißerausbildung realisiert worden sein, bevor sie in ein benachbartes Gebäude zog. Zuletzt dienten die niedergebrannten Räume als Lager. Aber auch als Werkstatt für Tischlereiarbeiten wurden die Zimmer genutzt.

Die Polizei beziffert Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Völlig unklar ist die Brandursache. Am Dienstag wollen sich die Brandursachenermittler ein Bild von dem Unglücksort machen.

In dem zum Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH gehörenden Bildungszentrum Pirna werden Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker oder auch Konstruktionsmechaniker ausgebildet.

Von Daniel Förster