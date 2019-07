Meißen

In einem im Umbau befindlichen Haus in der Meißner Altstadt hat es am Mittwochabend gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, war im dritten Obergeschoss des Gebäudes am Theaterplatz eine Explosion zu hören. Möglicherweise detonierte eine Gasflasche oder es handelte sich um Baustoffe.

Das Feuer breitete sich aufs Dach aus, konnte aber recht schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Meißen, Weinböhla und Niederau. Verletzt wurde niemand.

Von plu