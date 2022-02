Brand am Schloss Nöthnitz in Bannewitz

Bannewitz

In einem Gebäude des Schlosses Nöthnitz in Bannewitz ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein verlassenes Nebengebäude war gegen 20.30 Uhr in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Der Löschangriff konnte nur von außen erfolgen, da das Haus als einsturzgefährdet gilt.

Das Objekt sollte dieses Jahr restauriert werden. Entstehen sollten Eigentumswohnungen. Ob dies nun noch möglich sein wird, ist unklar. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei

Von halk