Großeinsatz in Leipzig-Eutritzsch: Bei Bauarbeiten am ehemaligen Freiladebahnhof ist am Freitagnachmittag eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort. Die Polizei richtete einen Sperrkreis ein. Es kommt deshalb zu Verkehrsbehinderungen sowie Ausfällen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Auf einer Karte der Leipziger Feuerwehr ist der 400-Meter-Sperrkreis im Detail zu sehen.

Die Polizei hat den Bombenfundort weiträumig abgesperrt. Auch Straßen am Freiladebahnhof sind gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr wird die Entschärfung der Bombe vorbereitet. Gegebenenfalls müsse sie vor Ort gesprengt werden, heißt es. Eine sofortige Evakuierung der sei noch nicht erforderlich. Anwohner sollen in ihren Wohnungen bleiben und sich in Räume begeben, die abgewandt von der Fundstelle liegen. Es wird davor gewarnt, im Umfeld des Gebiets ins Freie zu gehen. Eine Notanlaufstelle wurde eingerichtet.

Die ursprüngliche Sperrzone von 250 Metern Durchmesser wurde inzwischen auf 400 Meter erweitert. Dadurch kommt es zu Ausfällen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr auf den S-Bahn-Strecken nach Halle und Grünau sowie auf den Linien nach Gera und Weißenfels. Die Straßenbahnen der Linien 10, 11 und 16 werden umgeleitet. Die Straßen in der näheren Umgebung wurden weiträumig abgesperrt.

In Leipzig-Eutritzsch ist am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Der 50 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde gegen 15.15 Uhr bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Freiladebahnhof gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst traf gegen 18 Uhr ein und stimmt momentan das weitere Vorgehen mit den Einsatzkräften vor Ort ab.

Die Polizei hat das Gebiet weitläufig abgesperrt. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Die Straßenbahnen der Linien 10, 11 und 16 werden umgeleitet. Die Straßen in der näheren Umgebung wurden weiträumig abgesperrt. Zurzeit hat die Evakuierung begonnen.

