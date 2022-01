Bannewitz

Einen 22-Jährigen, der einen stationären Blitzeranhänger beschädigt haben soll, stellten Polizeibeamte in der Nacht auf Freitag.

Schläge hatten an dem Blitzer einen Alarm ausgelöst, der die Polizisten auf den Plan rief. Hinter dem Gerät fanden sie eine Axt, an einer Scheibe des Blitzers stellten die Beamten mehrere Einschläge fest. Der 22-jährige Mann befand sich in unmittelbarer Nähe, trug einen Benzinkanister bei sich und roch nach Alkohol.

Da er einen freiwilligen Alkoholtest allerdings ablehnte, veranlasste man eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wird nun wegen sachbeschädigung ermittelt – ein Schaden steht noch nicht fest.

Von lg​