Blitzer in Heidenau erneut mit Farbe beschmiert

Heidenau

Der mobile Blitzer, der seit etwa zwei Wochen an der Hauptstraße in Heidenau die Geschwindigkeit überwacht, ist zum wiederholten Mal mit Farbe beschmiert worden. Am Sonntag wurde bemerkt, dass jemand mit schwarzer Farbe unter anderem „ACAB“ (All cops are bastards – Alle Bullen sind Schweine) an das Gerät gesprüht hatte.

Glas und Hülle sind mit Farbe beschmiert, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Das Gerät war bereits Anfang vergangener Woche mit lila Farbe verunziert worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Von M. Förster