Pirna

Von einer Kirche in Pirna haben Diebe am Wochenende einen Blitzableiter abmontiert. Die Täter zertrennten den Metallstab an dem Gebäude auf dem Kirchplatz und nahmen gut zwei Meter davon mit. Mehrere weitere bereits zertrennte Stücke ließen sie an der Fassade hängen.

Das Diebesgut ist rund 100 Euro wert, der angerichtete Schaden summiert sich auf gut 200 Euro, teilte die Polizei mit.

Von fkä