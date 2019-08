Radebeul

Die Polizei sucht nach einem blauen Kleinwagen, der am Donnerstagmittag am Sturz einer Radfahrerin auf der Meißner Straße in Radebeul beteiligt gewesen sein soll.

Gegen 12.15 Uhr fuhr dort eine 30-Jährige auf der Fahrbahnmitte, um nach links in die Schützenhofstraße abzubiegen. Dabei überholte sie der unbekannte Wagen links. Die Frau geriet mit ihrem Rad in die Straßenbahnschienen, stürzte und verletzte sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä