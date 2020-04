Hohnstein

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz verunglückt. Er, ein weiterer Biker und zwei Pkw fuhren in Kolonne auf der Wartenbergstraße von Hohnstein in Richtung Hockstein/Rathewalde. In einer Linkskurve in den Serpentinen verlor der junge Mann die Kontrolle über die Honda. Der 21-Jährige stürzte und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Dresden.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. An dem erst vor drei Monaten zugelassenen Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro, schätzen die Beamten.

Von Marko Förster