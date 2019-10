Freital

Bei einem Unfall auf der Dresdner Straße in Freital hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein Opel Corsa war gegen 16.15 Uhr zwischen dem Krankenhaus und dem Bahnhof Hainsberg mit der Harley-Davidson des Mannes zusammengestoßen. Der Biker stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Opel blieb unverletzt. Die Dresdner Straße war zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von uh