Görlitz

Ein betrunkener Mann auf einem Hausdach am Görlitzer Obermarkt hat in der Nacht zu Sonnabend die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, weil der 50-Jährige ein Fenster vom Dach geworfen und verlangt hatte, die Polizei zu rufen. Als die Beamten eintrafen, warf der Mann Dachziegel nach unten und beschädigte dabei ein geparktes Auto, teilte die Polizei mit.

Nach eigener Aussage hatte der Mann die Polizei für nötig gehalten, um ernstgenommen zu werden. Die Feuerwehr holte den Betrunkenen schließlich mit einer Drehleiter vom Dach. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei 2,54 Promille. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa/ttr