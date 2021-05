Radeburg

Ein mit 1,4 Promille reichlich betrunkener Autofahrer hat am Mittwochnachmittag seinen Wagen bei Radeburg in den Gegenverkehr gesteuert. In einer Kurve der S 80 in Richtung Radeburg kam der Jeep des 53-Jährigen nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault-Kleintransporter.

Der Schaden an den Autos liegt bei rund 20.000 Euro. Zu Verletzten machte die Polizei keine Angaben.

Von fkä