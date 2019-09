Heidenau

In einer Bar an der Bahnhofstraße in Heidenau hat am Sonntagabend ein 31-Jähriger die Kontrolle über sich verloren. Der stark betrunkene Mann – bei ihm wurden später mehr als drei Promille gemessen – geriet mit dem Personal in Streit und schlug zunächst auf die Theke.

Als ein 28 Jahre alter Zeuge dem Barpersonal helfend zur Seite stehen wollte, boxte ihm der Randalierer in den Bauch. Der tatverdächtige Deutsche muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. An der Theke entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Von fkä