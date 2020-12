Lohmen

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein geriet Montagmittag in Lohmen in eine Polizeikontrolle. Ein Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Außerdem besaß der 58-Jährige keinen Führerschein. Die Polizisten veranlassten eine Blutabnahme und stellten Anzeige gegen den Mann wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein.

Von SL