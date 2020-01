Tharandt

Zwischen Grillenburg und Hartha hat sich am Freitagnachmittag ein BMW X3 überschlagen. Der Fahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über den SUV verloren. Das Auto fuhr in den Straßengraben, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Ersthelfer befreiten den verletzten Fahrer aus dem Wrack. Der Mann machte sich zu Fuß aus dem Staub und verschwand im angrenzenden Wald. Dort suchte die Polizei vergeblich mit Spürhund und Hubschrauber nach ihm.

Allerdings meldete sich der Flüchtige am Abend bei der Polizei in Freital Die Beamten stellten einen Alkoholwert von 1 Promille fest.

Von DNN