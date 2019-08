Meißen

Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 20-Jährigen gestellt, der in einem leerstehenden Haus an der Obergasse in Meißen Feuer gelegt haben soll. Die Flammen waren gegen 6 Uhr am Morgen an zwei Stellen auf dem Dachboden ausgebrochen.

Die Polizei stellte den jungen Tatverdächtigen ganz in der Nähe. Bei ihm wurden 1,3 Promille Alkohol gemessen.

Von fkä