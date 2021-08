Betrunkene Fahrer in Pirna und Königstein erwischt

Pirna/Königstein

In Pirna und Königstein hat die Polizei am Wochenende betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. Eine 59-jährige Autofahrerin fiel am Samstagabend auf der Dresdner Straße in Königstein nicht nur deshalb auf, weil ihr Suzuki eine Panne hatte. Die Frau machte laut Polizei auch einen abwesenden Eindruck. Bei ihr wurden 1,6 Promille gemessen. Den Führerschein musste sie abgeben.

1,5 Promille hatte ein E-Scooter-Fahrer getankt, der in der Nacht zu Sonntag auf der Dresdner Straße in Pirna in eine Kontrolle geriet. Das Fahrzeug des 43-Jährigen trug außerdem kein Versicherungskennzeichen.

Von fkä