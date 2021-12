Betrunkene Auto- und Mopedfahrer in Pirna und Heidenau unterwegs

Pirna/Heidenau

Bei Kontrollen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Polizei am Dienstagabend zwei betrunkene Auto- und Mopedfahrer erwischt. In Heidenau hielten die Beamten auf der Ernst-Thälmann-Straße den Fahrer eines Motorrollers an. Sie stellten fest, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Rund 1,1 Promille zeigte der Test an.

Gegen 21 Uhr stoppten die Ordnungshüter auf der Robert-Koch-Straße in Pirna einen Mercedes-Fahrer und bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Ein Test bei dem 42-jährigen Tschechen ergab mehr als 1,5 Promille. Gegen beide Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

