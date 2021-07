Betrunken am Steuer: Fünf Autos in Heidenau beschädigt

Heidenau

Vier an der Herbert-Graf-Straße in Heidenau parkende Wagen hat ein 60-Jähriger am Montagabend mit seinem eigenen Pkw beschädigt. Dann stellte der Mann seinen ebenfalls recht ramponierten Renault ab und ging nach Hause.

Dort fanden ihn wenig später Polizisten und erkannten schnell den Grund für die unfallreiche Fahrt: Der 60-Jährige hatte getrunken, ein Test zeigte mehr als 2,4 Promille an. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten müssen.

Von fkä