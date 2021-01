Betrüger rufen Senioren in Dipps und Bannewitz an

Bannewitz/Dippoldiswalde

Am Samstag sind in Hänichen ( Bannewitz) und Obercarsdorf ( Dippoldiswalde) Senioren in betrügerischer Absicht angerufen worden. Einem in Hänichen wohnhaften 89-Jährigen versuchten die Anrufer glaubhaft zu machen, er habe 150.000 Euro gewonnen. Als Gebühr sollte er vorher zwei Amazon-Gutscheine erwerben. Darauf ließ sich der Mann nicht ein.

Auch ein 68-Jähriger aus Obercarsdorf durchschaute die Betrugsmasche. Ihm wurde vorgeworfen, er sei bei einer „Premium-Lotterie“ drei Monate im Zahlungsverzug – 288 Euro hätten sich so angehäuft. Der Anrufer drohte sogar mit rechtlichen Konsequenzen, doch der Senior ließ sich nicht unter Druck setzen und legte auf.

Von fkä