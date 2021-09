Dresden

In Dresden-Johannstadt hat sich am Donnerstagnachmittag ein Mann als Polizist ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Er sprach die 91-Jährige im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an und wies sich als Beamter aus.

Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung der Frau und lies sich ihre Wertsachen zeigen. Anschließend stahl er Bargeld sowie einen Ring und verließ die Wohnung. Der Wert des Diebesgutes wurde auf rund 700 Euro beziffert.

Von SP