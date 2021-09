Bergwacht im Doppeleinsatz – Totholz erschwert Rettung

Hinterhermsdorf/Schmilka

Am Mittwoch ist die Bergwacht zu zwei Einsätzen ausgerückt. Der erste fand am Nachmittag statt und betraf eine 57-Jährige, welche beim Abstieg vom Königsplatz in Richtung Hollstraße gestürzt war und sich am Bein verletzt hatte. Bergretter eilten zum Ort des Geschehens, versorgten die Patientin und transportierten sie über den Steilhang zum Bergwacht-Fahrzeug. Ein Hubschraubereinsatz zum Ausfliegen per Winde war aufgrund der Vielzahl abgestorbener Bäume nicht möglich.

Lesen Sie auch Zahl der unpassierbaren Wanderwege in der Sächsischen Schweiz wächst

Am Abend rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Eine 26-jährige Wanderin hatte in der Nähe der Goldsteinaussicht mit erheblichen Magen-Darm- und Kreislaufproblemen zu kämpfen. Sie hatte zuvor Flusswasser aus der Kirnitzsch getrunken. Erneut scheiterte der Einsatz des Rettungshubschraubers an abgestorbenen Bäumen. Auch der ehemals gut befahrbare Roßsteig war aufgrund von umgestürzten Bäumen und hochwasserbedingten Ausspülungen für die Geländefahrzeuge der Bergwacht nicht passierbar. Die junge Frau konnte von Einsatzkräften gestützt zum Fahrzeug laufen und wurde im Anschluss in eine Klinik gefahren.

Von M. Förster