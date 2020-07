Wilsdruff

Auf der A 4 zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Nossen sind am Sonntagmittag ein Geländewagen und ein Kleinbus VW T6 zusammengeprallt. Der niederländische Landrover überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Vier Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kinder, die in den Fahrzeugen saßen, blieben unverletzt; Feuerwehrleute kümmerten sich um sie. Der Rettungshubschrauber „Christoph 38“ brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Die Autobahn war in beiden Richtungen gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von ttr/halk