Bautzen: Fünf Schwerverletzte nach Verfolgungsjagd mit Schleuserfahrzeug

Bautzen

In Bautzen hat ein Unfall nach einer Verfolgungsjagd fünf teils sehr schwer Verletzte gefordert. Die deutsche und polnische Polizei hatte gegen 5.30 Uhr mehrere mutmaßliche Schleuserfahrzeuge auf der A 4 verfolgt. Einer der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit von der Autobahn ab und raste auf der B 156 Richtung Innenstadt.

Dabei touchierte der Kia einen Streifenwagen, kam ins Schleudern und prallte abseits der Fahrbahn gegen einen Baum. Die fünf Insassen im Wagen wurden zum Teil schwer verletzt. Eine Person musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer wurde festgenommen, anschließend aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und sowie deutsche und polnische Polizeibeamte sicherten die Unfallstelle und beschlagnahmten das Gepäck der Fahrzeuginsassen. Die B 156 war bis in den späten Sonntagmorgen gesperrt.

